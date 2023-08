Malore a Castel Boccale, scattano i soccorsi via mare

Attivato il 118, vigili del fuoco e guardia costiera per il soccorso ad una donna che ha subito un malore. La paziente è stata trasportata poi al moletto di Antignano e da lì al pronto soccorso di Livorno

Intervento dei vigili del fuoco di Livorno intorno alle 15.20 in località Castel Boccale in appoggio a 118 e Misericordia per soccorso a persona colpita probabilmente da un malore. Sul posto, in coordinamento da parte della Guardia Costiera, il personale dei vigili del fuoco con supporto del nucleo sommozzatori, squadra nautica con il mezzo conero e una squadra da terra in azione sinergica con la Misericordia.

Data la zona impervia, infatti, i soccorritori hanno recuperato e trasportato l’infortunata via mare al moletto di Antignano dove è stata presa in carico dall’ambulanza.

