Malore ai Bagni Tirreno, tragedia durante l’ora di cena

La squadra Svs intervenuta ha tentato di rianimare l'uomo soccorso anche dal personale della stabilimento. Giachetti: "Le più sentite condoglianze ai familiari. Ringrazio tutti i clienti e i locali vicini per la collaborazione nel capire il momento"

Tragedia ai Bagni Tirreno sul viale Italia intorno alle 20,45 circa del 5 agosto dove la Svs è intervenuta per un malore. La squadra ha tentato di rianimare l’uomo, circa 75 anni, soccorso anche dal personale dello stabilimento con il defibrillatore. “Esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia – dice il titolare dei Tirreno Gianfranco Giachetti – siamo addolorati per l’accaduto. Era un nostro cliente da 35 anni. Quando si è verificato l’accaduto abbiamo chiuso lo stabilimento. Ringrazio tutti i clienti e i locali vicini per la collaborazione nell’aver capito il momento”.

Condividi: