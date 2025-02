Malore al supermercato, salvato da un cliente

E’ accaduto nei giorni scorsi al Conad di Collesalvetti in via dell’Impresa dove un cliente di circa 70 anni ha accusato un malore. “Quando siamo stati avvisati siamo corsi e quest’uomo stava già massaggiando la persona a terra – racconta il direttore del supermercato Massimo Costagli, che ringraziamo per la disponibilità – Abbiamo subito chiamato i soccorsi che arrivati sul posto hanno proseguito le manovre anche con l’utilizzo del defibrillatore. Non lo conosciamo però lo ringraziamo per il suo intervento”.

