Malore alla guida nel centro commerciale

L'uomo ha perso il controllo del mezzo, a causa del malore, finendo contro il parapetto del parcheggio. Sul posto 118, municipale e vigili del fuoco

Un automobilista di circa 70 anni è stato colto da malore alla guida di una utilitaria mentre con la moglie si stava recando, intorno alle 18 del primo giugno, al centro commerciale della Leccia. In base a quanto ricostruito, l’uomo ha perso il controllo del mezzo, a causa del malore, finendo contro il parapetto del parcheggio senza quindi riuscire a svoltare a destra verso il parcheggio interno. L’automobilista è stato soccorso e rianimato dai soccorritori del 118 e poi trasportato al pronto soccorso. Illesa la moglie. Nell’incidente non sono stati coinvolti pedoni, né altri automobilisti. La parte di parapetto pericolante in seguito all’urto (nella foto) è stata smontata e l’area circostante, compresa quella sottostante, è stata transennata. Sul posto anche due motociclisti della municipale per i rilievi del caso e una squadra di vigili del fuoco.