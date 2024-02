Malore fatale a bordo della nave da crociera

Malore fatale a bordo della nave da crociera in navigazione attraccata poi al porto di Livorno all’alba di mercoledì 7 febbraio. Sul posto la Svs intervenuta con un’ambulanza da via San Giovanni con medico a bordo. Insieme ai soccorritori della Pubblica Assistenza anche il medico marittimo che ha coadiuvato il collega nell’espletamento del servizio constatando il decesso della persona, di nazionalità spagnola (65 anni), che stava viaggiando a bordo. I volontari hanno poi prestato soccorso anche ad un altro turista che aveva accusato un malore. Per fortuna, per quest’ultima persona, nessuna grave conseguenza.

