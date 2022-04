Malore fatale, muore a bordo del traghetto

L'allarme è scattato presto al mattino quando il corpo privo di vita è stato trovato su di un divanetto nella zona self-service della nave. Sul posto, intorno alle 8, sono sopraggiunti i volontari della Svs e il medico del 118

Un uomo di circa 60 anni è morto a bordo del traghetto Moby Aki ormeggiato al porto di Livorno la mattina di sabato 16 aprile. L’allarme è scattato presto al mattino quando il corpo privo di vita è stato trovato su di un divanetto nella zona self-service della nave.

Sul posto, intorno alle 8, sono sopraggiunti i volontari della Svs inviati dal numero unico di emergenza, il 112, contattato dai marittimi che hanno fatto la scoperta. Per l’uomo però non c’è stato niente da fare. Sopraggiunta anche la polizia e la scientifica per i rilievi del caso.

