Malore fatale: muore mentre cammina in strada

Malore fatale per un uomo del 1956 che si è sentito male mentre stava camminando in strada, assieme alla moglie, nel quartiere Marilia a Banditella intorno alle 12 di martedì 30 luglio. A lanciare l’allarme sono stati dei passanti che hanno utilizzato il defibrillatore a disposizione della farmacia della zona. Nel frattempo sono intervenuti i volontari della Misericordia di Antignano e un’ambulanza con medico della Svs da via San Giovanni. Sfortunatamente, nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione effettuati dai sanitari, per l’uomo non c’è stato niente da fare.

