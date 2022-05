Malore in acqua: scattano i soccorsi

Intervento dei vigili del fuoco di Livorno per un soccorso in mare a Calignaia di una persona che ha accusato un malore. Sul posto anche la Misericordia di Montenero

Intervento dei vigili del fuoco di Livorno per un soccorso in mare a Calignaia di una persona che ha accusato un malore e, perdendo i sensi e cadendo al suolo, ha battuto la testa sugli scogli. Il tutto è accaduto intorno alle 13,30 di sabato 28 maggio. Il recupero della donna, 42 anni, è avvenuto via mare da parte del nucleo sommozzatori in collaborazione con personale vigili del fuoco da terra. I soccorsi medici sono stati effettuati dai volontari della Misericordia di Montenero.