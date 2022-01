Malore in bicicletta, tragedia in viale Italia

Tragedia in viale Italia, all’altezza del Moletto di Ardenza, dove intorno alle 10 del 27 gennaio un uomo di circa 70 anni stava pedalando quando si è accasciato al suolo. I testimoni lo avrebbero visto perdere l’equilibrio, senza aver subito urti, verosimilmente a causa di un malore. Sul posto è intervenuta una ambulanza della Misericordia di Livorno con medico che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Strada chiusa, in entrambe le direzioni, dalla polizia municipale dalla rotatoria viale Italia-via dei Pensieri fino all’incrocio con via del Mare.