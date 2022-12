Malore in casa all’alba, si spegne a 54 anni

A lanciare l'allarme, facendo così partire la macchina dei soccorsi, è stata la madre. Sul posto la Svs

Un uomo di 54 anni si è spento all’alba di lunedì 19 dicembre all’interno del suo appartamento in zona Roma. A lanciare l’allarme, facendo così partire la macchina dei soccorsi, è stata la madre anziana. Il 112 ha inviato così sul posto un’ambulanza della Svs da via San Giovanni con medico a bordo. Una volta sul posto purtroppo però per l’uomo non c’è stato niente da fare. Il dottore non ha potuto far altro che constatare il decesso della persona.

