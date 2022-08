Malore in Fortezza Nuova: apprensione per due ragazze

Si tratta di due sorelle di circa 30 anni che hanno accusato un malore intorno a mezzanotte e mezzo di sabato 6 agosto mentre erano a cena all'interno della Fortezza Nuova. Soccorse in sinergia da Misericordia Antignano, Svs, Misericordia di Livorno e Croce Rossa

Momenti di apprensione in Fortezza Nuova (nella foto) per un malore che due sorelle livornesi di circa 30 anni hanno accusato intorno a mezzanotte e mezzo di sabato 6 agosto. Partita la segnalazione da parte della sicurezza presente all’interno della struttura sul posto sono arrivati i volontari della Misericordia di Antignano che hanno iniziato le manovre di rianimazione, vedendo la drammatica situazione che si era creata con le due ragazze prive di sensi a terra. Subito dopo sono arrivati anche i soccorritori della Svs, della Misericordia di Livorno e della Croce Rossa.

Una delle due si è ripresa poco dopo grazie alle manovre dei sanitari mentre per l’altra è stato necessario il trasporto in ospedale a causa di una crisi respiratoria. La giovane è stata ricoverata nel reparto di rianimazione in codice rosso.

