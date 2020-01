Malore in negozio, addio a Giuseppe Walter Passuello

Si è spento all'età di 68 anni compiuti a novembre. Il ricordo dell'amico Rocco Coronato

Si trovava in negozio sugli scali delle Cantine quando ha avuto un malore. Si è spento, nella tarda mattina del 14 gennaio, a 68 anni compiuti a novembre 2019 Giuseppe Walter Passuello, noto ciclista conosciutissimo in tutta Livorno, e non solo, come grande ex ciclista professionista e negli anni successivi come grande ciclista amatoriale. Appresa la notizia, parenti e amici sono accorsi sul posto per porgere le condoglianze. Inutili i tentativi da parte del 118. Rocco Coronato, 42 anni, è uno degli amici di Giuseppe Walter e lo ricorda così: “Lo conoscevo da 25 anni. Un grande amico. Un’ottima persona. Una persona semplice, alla mano, modesta. Mai superbo nonostante i successi ottenuti in bicicletta. Basti dire che è stato gregario di Moser. Ai tempi d’oggi sono sicuro che non sarebbe stato solo un gregario. Erano sempre gli altri a portare per voce le sue imprese. E’ da tutto ciò che si vedono le grandi persone e Walter lo era davvero. Aveva un grande cuore”. Domenica 12 gennaio era in bici. Aveva fatto una delle sue girate. Si divideva fra negozio e bicicletta, appunto. Lascia la moglie Stefania, che con lui lavorava in negozio, e il figlio Domenico, altro grande atleta di famiglia.