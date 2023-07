Malore in strada, l’amica chiama i soccorsi

Una squadra della Svs nel pomeriggio del 25 luglio è intervenuta in via Montebello dove una donna classe ’76 ha accusato un dolore toracico. A chiamare è stata l’amica con la quale stava passeggiando. Giunti sul posto, i volontari hanno preso in carico la donna e dopo aver effettuato l’elettrocardiogramma a bordo dell’ambulanza, che ha evidenziato un problema cardiaco, è stato deciso assieme alla centrale operativa del 118 di “centralizzare” il trasporto del paziente in ospedale.

