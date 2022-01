Malore in strada: muore a 44 anni

Il medico della Svs giunto sul posto ha potuto soltanto constatarne il decesso. Sul luogo della tragedia sono sopraggiunte anche le forze dell'ordine

Mediagallery

Un uomo di 44 anni, Cristian Franchi (nome aggiunto dalla redazione soltanto alle 21 di sabato 8 gennaio) ha accusato un malore, risultato poi fatale, nelle vicinanze della farmacia di via Primo Levi a Porta a Mare intorno alle 12 di sabato 8 gennaio.

Il medico della Svs giunto sul posto, dopo l’allarme lanciato al 112 da chi ha assistito alla scena, ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Sul luogo della tragedia sono sopraggiunte anche le forze dell’ordine. L’uomo, come si è appreso, aveva da poco effettuato il tampone, risultato poi negativo, e stava attendendo l’esito fuori dalla farmacia quando si è accasciato al suolo inerme. Al 44enne è stato praticato anche un massaggio cardiaco ma per lui non vi è stato niente da fare.