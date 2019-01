Malore in strada: muore a 73 anni

Malessere fatale per un uomo che stava passeggiando in via delle Galere la mattina del 9 gennaio

Un uomo di 73 anni è deceduto mentre stava passeggiando in via delle Galere, all’altezza del civico 64, intorno alle 10,30 di mercoledì 9 gennaio. Sul posto si sono precipitati i volontari della Svs con un’ambulanza fornita di medico a bordo inviata sul luogo dalla sala operativa del 118, allertata da alcuni passanti che avevano notato la persona accasciarsi sull’asfalto improvvisamente. Il dottore ha tentato il tutto per tutto effettuando le manovre di rianimazione sul 73enne ma, purtroppo, non c’è stato niente da fare.

In via delle Galere è intervenuta anche una pattuglia della polizia municipale che ha chiuso momentaneamente la strada il tempo necessario di consentire le operazioni di soccorso e di rimozione della salma avvenuta grazie al servizio della Svs intorno alle 12.

