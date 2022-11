Malore in strada, soccorso ragazzo

Ragazzo soccorso in via Garibaldi. E’ accaduto intorno alle 13 del 19 novembre quando il minorenne ha accusato un malore ed è caduto a terra privo di conoscenza. E’ stata una volontaria trovandosi nei pressi dell’accaduto a soccorrerlo per primo praticandogli la rianimazione. Sul posto è sopraggiunta una ambulanza della Misericordia di Livorno con medico a bordo che ha utilizzato il defibrillatore. Trasportato in pronto soccorso in codice rosso è stato nuovamente defibrillato e attualmente si trova ricoverato in Rianimazione.

