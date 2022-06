Malore sugli spalti durante una partita, soccorso e rianimato

Il direttore del Circolo Libertas: "Stava seguendo la partita di tennis del figlio quando si è accasciato. E' stato soccorso e rianimato con il defibrillatore del Circolo dagli spettatori, dai dirigenti del Circolo e dal padre dell'avversario. In seguito è intervenuta anche una dottoressa nostra socia che stava giocando su un altro campo. Nel frattempo è arrivato il 118". Sul posto Svs e Misericordia di Livorno

Malore sugli spalti per un uomo di circa 60 anni durante una partita di tennis. E’ accaduto nel pomeriggio del 14 giugno al Circolo Libertas in via dei Condotti Vecchi. L’uomo per fortuna è stato rianimato sul posto e poi trasportato all’ospedale dal 118. Gianluca Fastame, direttore del Circolo, era presente in quei momenti: “Siamo tutti scossi – spiega raggiunto telefonicamente intorno alle 21,30 del 14 giugno – Stava seguendo la partita del figlio quando si è accasciato. E’ stato soccorso e rianimato con il defibrillatore della struttura dagli spettatori, dai dirigenti del Circolo e dal padre dell’avversario. In seguito è intervenuta anche una dottoressa nostra socia che stava giocando su un altro campo. Per fortuna l’uomo si è ripreso. Nel frattempo è arrivato il 118. La partita è stata sospesa”. Sul posto una ambulanza della Svs partita dalla sede distaccata di Ardenza e una della Misericordia di Livorno con medico a bordo. I sanitari hanno preso in carico l’uomo attaccandolo al defibrillatore e continuando a monitorare i parametri.

Condividi: