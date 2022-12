Maltempo, nave rompe gli ormeggi

La nave ormeggiata alla Calata Alto Fondale ha rotto i cavi di ormeggio di prua e, spinta dal vento, si è intraversata fino a poggiarsi con la prua sull’adiacente Molo Italia. Intervento della capitaneria e di due rimorchiatori

Nel pomeriggio del 15 dicembre, intorno alle 16.30, a causa di un brusco peggioramento delle condizioni metereologiche e del rinforzare di un forte vento proveniente dai settori meridionali, una nave ormeggiata alla Calata Alto Fondale ha rotto i cavi di ormeggio di prua e, spinta dal vento, si è intraversata fino a poggiarsi con la prua sull’adiacente Molo Italia. Il personale della Capitaneria di Porto ha subito allertato i servizi tecnico nautici ed è tempestivamente intervenuto per monitorare costantemente la situazione fino al completo ormeggio in sicurezza della nave con l’ausilio di due rimorchiatori. È stato richiesto anche un immediato intervento a bordo da parte dell’Ente Tecnico, unitamente al personale della Capitaneria di Porto, per la verifica dei danni subiti dalla nave al fine di definire le necessarie azioni da porre in essere per consentire a quest’ultima di completare le operazioni commerciali di sbarco delle merci in sicurezza e riprendere la navigazione verso il successivo porto. Le operazioni di verifica sono ancora in corso.

