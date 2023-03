Maltrattamenti, disposta la sorveglianza speciale per un cinquantenne

Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Firenze-sezione misure di prevenzione per la durata di tre anni, impone una serie di prescrizioni All'uomo era già stata applicata la misura cautelare dell'allontanamento da casa e del divieto di avvicinamento

Nei confronti di un cinquantenne, come si legge in un comunicato stampa inviato l’8 marzo, resosi più volte responsabile di maltrattamenti con perduranti lesioni in danno della coniuge, fatti per i quali era già stato condannato, e continuati anche successivamente, è stata redatta dal Questore di Livorno una proposta di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza poi emessa nei giorni scorsi dal Tribunale di Firenze – Sezione misure di prevenzione per la durata di 3 anni.

Come prosegue la nota stampa, il destinatario della misura è stato più volte denunciato dalla stessa vittima nel corso degli anni di matrimonio, rivelando, anche per altri precedenti a suo carico, una preoccupante inclinazione alla commissione di reati sempre connotati da condotte violente nei riguardi di persone o cose. Inoltre all’uomo era stata applicata la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie in quanto nel tempo ha perseverato nel sottoporla, mediante condotte vessatorie, a continuative sofferenze fisiche e morali persistendo dunque in una attività delittuosa già realizzata in precedenza. La notifica del decreto della sorveglianza speciale è avvenuta negli Uffici della Questura. Si tratta, continua il comunicato, di una misura inizialmente concepita dal legislatore per gli esponenti della criminalità organizzata in quanto finalizzata a contenere persone ritenute ad elevata pericolosità sociale. Poi con gli interventi normativi introdotti dal Codice Rosso è stata estesa anche ai soggetti maltrattanti allo scopo di prevenire che la spirale di violenza da loro intrapresa possa sfociare nella commissione di più gravi reati. Infatti, nell’arco temporale previsto dei 3 anni, oltre ad alcuni obblighi come il non potersi allontanare dalla propria abitazione tra le 22 le 7 del mattino, nel provvedimento vengono imposte delle prescrizioni a cui il soggetto dovrà attenersi. Nel caso specifico dovrà fissare la propria dimora e comunicarla all’Autorità di Polizia; non potrà frequentare i luoghi normalmente frequentati dalla persona offesa, dalla quale dovrà mantenere una distanza superiore a 300 metri, si dovrà allontanare immediatamente in caso di incontro occasionale e non potrà comunicare con lei con qualsiasi mezzo. In tal modo, il maltrattante verrà sottoposto per una durata più ampia ad un controllo più stringente da parte dell’Autorità a tutela della specifica persona offesa interessata dalla condotta, ma anche degli altri consociati in genere, specie se legati da relazioni affettive o di altra natura alla persona offesa.

La questura spiega infine che l’accresciuta sensibilità collettiva rispetto alla tipologia di reati di violenza di genere, con sempre maggiore frequenza ai danni delle donne, ha reso necessario intensificare l’attività di prevenzione e contrasto a tali condotte illecite attraverso un sistema di tutela efficace articolato su vari livelli, volto ad attuare strumenti di contenimento delle connesse forme di pericolosità che si esplicano nei confronti delle dirette interessate, vittime di comportamenti violenti, spesso consumati all’interno dei contesti familiari e/o affettivi come i provvedimenti di Ammonimento emessi dal Questore di Livorno nell’ultimo anno in materia di atti persecutori e violenza domestica, adottati su istanza di donne molestate o minacciate ovvero d’ufficio nell’ipotesi di lesioni o percosse ripetute nel tempo rilevate attraverso segnalazioni o interventi di Volante.

