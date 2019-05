Maxi furto in casa: ladri via con gioielli e Rolex per 30mila euro

Sul caso indaga la squadra mobile guidata da Valentina Crispi i cui agenti sono al lavoro su alcune immagini riprese da una telecamera della zona

Maxi furto in un appartamento di via Corazzi dove, al sesto piano, i malviventi si sono introdotti in una casa asportando circa ventimila euro di gioielli e un Rolex per un valore di circa diecimila euro.

Il tutto è accaduto intorno alle 13 di mercoledì 22 maggio quando una volante della polizia è intervenuta sul posto per il sopralluogo di furto. All’interno delle quattro mura casalinghe però gli agenti non hanno rinvenuto alcun segno o traccia riconducibile ai ladri. La palla è passata in mano quindi alla squadra mobile guidata da Valentina Crispi i cui agenti prenderanno in visione, nelle prossime ore, alcune immagini di videosorveglianza collegate ad un garage in nuova costruzione nei pressi dell’edificio dove si è verificato il furto per poter trarre qualche spunto investigativo e poter dare così un volto ai responsabili di questo gesto.