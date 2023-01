Medico accusa malore in turno, si fa ECG e allerta la squadra Svs

Ha accusato un malore e, ipotizzando un infarto grazie alla sua professione di medico, ha deciso di farsi un elettrocardiogramma che ha confermato l’autodiagnosi. Il medico del 118 era di turno alla Svs in via San Giovanni. Nel corso della notte, tra il 25 e 26 gennaio, in attesa di servizio ha capito che qualcosa non andava. Si è recato in garage ed è salito sull’ambulanza medicalizzata, quella sulla quale sarebbe salito in caso di servizio, ed ha eseguito l’elettrocardiogramma che ha confermato quanto aveva ipotizzato. A quel punto ha chiesto alla squadra Svs di turno con lui di accompagnarlo al pronto soccorso, dove nel frattempo è stata allertata la shock room, per gli accertamenti del caso. La Svs ha quindi contattato il medico reperibile per coprire il turno.

