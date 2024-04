Mezzo chilo di stupefacenti in casa, arrestato

Con fare circospetto il pomeriggio si aggirava nelle vie del centro e nei parchi comunali intrattenendo veloci colloqui con giovani soggetti. Fermato dalla finanza, nel corso della perquisizione in casa sono stati rinvenuti circa 1 etto di cocaina, 400 grammi di hashish, due coltelli e circa 1.000 €: arrestato dalla finanza

I baschi verdi della finanza, insieme all’unità cinofili, hanno monitorato un soggetto nordafricano poco più che maggiorenne il quale con fare circospetto il pomeriggio si aggirava nelle diverse vie del centro e nei parchi comunali intrattenendo dei veloci colloqui con dei giovani. Essendo, si legge in un comunicato stampa, un atteggiamento tipico della cessione di sostanze stupefacenti i militari lo hanno fermato trovandolo in possesso di 1 grammo di hashish. Successivamente è stata quindi estesa la perquisizione nella vicina abitazione dove sono stati rinvenuti circa 1 etto di cocaina, 400 grammi di hashish, due coltelli e circa 1.000 € in contanti provento di spaccio. Lo straniero, conclude la nota stampa, non prestando alcuna attività lavorativa che possa giustificare il possesso della somma di denaro è stato tratto in arresto in flagranza di reato per violazione dell’articolo 73/309 del 90.

