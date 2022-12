Mezzo pesante si ribalta in via Leonardo da Vinci

Un mezzo pesante si è ribaltato in via Leonardo da Vinci intorno alle 10,30 di mercoledì 7 dicembre all’inizio del cavalcavia. Sul posto sono sopraggiunti i volontari della Misericordia di via Verdi con un’ambulanza provvista di medico del 112 a bordo del mezzo di soccorso. Sul luogo dell’incidente anche una squadra dei vigili del fuoco impegnata a mettere in sicurezza la zona. Il conducente è stato accompagnato in pronto soccorso dove è stato preso in carico dal personale di turno con un codice giallo. Traffico in tilt per decine di minuti.

