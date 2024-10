Mille persone controllate durante un’operazione interforze. “Chiaro segnale per i cittadini”

Ogni zona della città è stata oggetto di controlli da parte delle forze dell'ordine insieme ai militari di Strade Sicure. Il prefetto: "L'operazione un chiaro segnale per i cittadini di presenza e di intelligence sul territorio ed è stata un successo dovuto alla sensibilità del sindaco e all’impegno mirabile delle forze dell’ordine. L’obiettivo comune è quello di mantenere tranquillità e serenità"

Il prefetto Dionisi e i vertici di questura, carabinieri e finanza si sono riuniti in Prefettura per esaminare l’operazione pianificati nel Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica del 23 settembre. “I dati hanno dato risultati e effetti immediati – spiega Dionisi – La sinergia negli interventi di tutte le forze di polizia, compresi i militari di “Strade Sicure” e gli agenti della polizia municipale, ha dato ai cittadini un chiaro segnale di presenza e di intelligence sul territorio”. Ogni zona della città è stata oggetto di controlli: da piazza della Repubblica a piazza Garibaldi passando per le zone limitrofe, esercizi commerciali, veicoli e conducenti. I dati di arresti, denunce e controlli: 17 arresti, 46 denunciati, 32 sanzionati, 1000 controllati di cui 358 stranieri, 398 veicoli controllati, 81 multe, 30 esercizi controllati, 3 stranieri espulsi di cui 2 accompagnati al Cpr. Materiale sequestrato: 2.025 €, 3 veicoli, 1 coltello, 2 cellulari, 1 bilancino, 3.134,37 grammi di hashish, 34,2 di cocaina e 23 di marijuana. “Il successo di queste operazioni mirate – prosegue Dionisi – è sicuramente dovuto alla sensibilità del sindaco che ha prontamente aderito alle iniziative ed all’impegno mirabile delle forze dell’ordine – perfettamente coordinate dal questore Giusy Stellino – che svolgono tutte un grande lavoro di intelligence cooperativa, oltre che ai presidi specifici nel territorio. Elementi che consentono di poter affermare che questa provincia beneficia di risorse umane veramente encomiabili. Questo risultato consente di rinsaldare l’espressione di fiducia della cittadinanza nelle istituzioni. L’obiettivo comune è quello di mantenere la tranquillità e la serenità alla base della società civile”.

