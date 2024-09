Minacce ai genitori e danni alle suppellettili, arrestato

Alla vista dei carabinieri il giovane, 20 anni, ha minacciato di compiere gesti autolesionistici. I militari sono riusciti a riportarlo alla calma per poi condurlo in caserma dove è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia

I carabinieri del Norm della Compagnia di Livorno hanno arrestato, in flagranza di reato, un 20enne livornese poiché gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia. Si era già allontanato dall’abitazione, si legge in un comunicato stampa del 24 settembre, quando i carabinieri sono intervenuti in seguito alla segnalazione di una violenta lite. Al loro arrivo i militari hanno trovato i familiari fortemente provati, esasperati dall’ennesimo comportamento violento e aggressivo del figlio che appena poco prima, nel dare sfogo alla sua rabbia, aveva danneggiato quasi tutte le suppellettili di casa lasciando frantumi ovunque. Per fortuna senza che questi ferissero qualcuno. Secondo la ricostruzione dell’Arma, prosegue la nota stampa, i rapporti in famiglia erano diventati difficili da mesi, ovvero da quando aveva cominciato ad avere condotte aggressive nei confronti dei familiari bersaglio di offese e vessazioni. Tanto da generare in loro seri timori per la propria incolumità. Individuato poco dopo, il giovane ha minacciato di compiere gesti autolesionistici. La pattuglia è riuscita a metterlo in sicurezza e a riportarlo alla calma per poi condurlo in caserma dove è stato tratto in arresto. Dopo le formalità di rito è stato condotto in carcere. A seguito dell’udienza celebrata davanti al Giudice del Tribunale di Livorno l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere.

