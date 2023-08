Minacce e offese alla moglie: arrestato 50enne

I carabinieri della stazione di Ardenza, coadiuvati dai colleghi del Norm della Compagnia di Livorno, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 50enne livornese poiché gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia.

Era già fuori di sé quando i carabinieri sono intervenuti presso l’abitazione coniugale a seguito delle diverse segnalazioni per una presunta lite giunte alla Centrale Operativa del Comando Provinciale.

I militari, arrivati sul posto, hanno udito delle urla provenire dal secondo piano di una palazzina ed hanno trovato un diverbio coniugale ancora in atto. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’uomo, prima dell’arrivo della pattuglia, avrebbe pesantemente offeso la moglie e, dopo aver divelto la persiana di una finestra, avrebbe lanciato fuori il cellulare della donna per impedirle di chiamare i soccorsi. All’arrivo dei militari, la donna, spaventata, si era rifugiata in camera mentre l’uomo si è lasciato convincere dai militari ad allontanarsi dall’abitazione salvo poi ritornare, ancora in preda all’ira, tentando di sfondare la porta di casa. I carabinieri si sono quindi nuovamente precipitati sul posto trovando l’uomo mentre offendeva, minacciava la moglie di danneggiarle l’auto e di aggredirla, il tutto alla presenza della figlia minore della coppia.

A quel punto l’uomo è stato arrestato e accompagnato in caserma. La vittima, seppur spaventata e molto provata, non ha riportato lesioni. Per il 50enne, il cui arresto è stato convalidato, il Giudice ha disposto la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico.

