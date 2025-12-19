Minacce e paura davanti a casa: arrestato un uomo di 50 anni

Una mattinata di paura si è conclusa con l’arrivo dei carabinieri e l’arresto di un uomo di 50 anni, finito in carcere con l’accusa di atti persecutori. È successo a Livorno, nelle prime ore del mattino, davanti all’abitazione di una donna che, esasperata e spaventata, ha chiesto aiuto.

Secondo quanto ricostruito, la vicenda affonda le radici in una relazione sentimentale ormai conclusa. Dopo la rottura, però, l’uomo non avrebbe accettato la fine del rapporto, iniziando a tormentare l’ex compagna con continue chiamate, messaggi e comportamenti sempre più aggressivi. Una pressione costante che avrebbe coinvolto anche il figlio della donna, facendo crescere un clima di ansia e timore.

L’ultimo episodio è stato quello decisivo. L’uomo si è presentato sotto casa della donna, suonando insistentemente il campanello e prendendo a pugni la porta, arrivando a minacciare di sfondarla per entrare. A quel punto la richiesta di aiuto e l’intervento immediato dei carabinieri, che lo hanno fermato sul posto.

Portato in caserma, il cinquantenne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Livorno. Il giudice ha poi convalidato l’arresto, disponendo la custodia cautelare in cella.

L’Arma dei Carabinieri ricorda che situazioni di questo tipo non vanno mai sottovalutate. In caso di minacce, persecuzioni o segnali di violenza è fondamentale chiedere aiuto: rivolgersi a una caserma, chiamare il 112 oppure il numero gratuito 1522, attivo 24 ore su 24, può fare la differenza ed evitare che episodi di questo genere degenerino ulteriormente.

