Minaccia e ruba 15 bottiglie di birra: denunciato

Denunciato dai carabinieri per concorso in rapina un giovane nordafricano, irregolare sul territorio nazionale, di 21 anni

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile nelle prime ore della notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 febbraio, sono intervenuti in piazza della Repubblica all’interno del locale Chicken Plus e, a seguito di ulteriori accertamenti, hanno denunciato per concorso in rapina un giovane nordafricano, peraltro irregolare sul territorio nazionale.

Il ventunenne straniero, approfittando delle minacce di un altro giovane straniero presente con lui nell’esercizio, si è impadronito di 15 bottiglie di birra.

Il tempestivo intervento del personale dell’Arma ha consentito l’individuazione e la denuncia di almeno uno dei due, a seguito dell’identificazione avvenuta nel giro di poche ore.