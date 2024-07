Minaccia i poliziotti che cercano di identificarlo, denunciato

Denunciato per resistenza, minaccia e rifiuto di fornire le sue generalità. L'uomo ha minacciato i poliziotti asserendo, si legge in un comunicato stampa del 6 luglio, di essere un camorrista e che se non lo avessero lasciato in pace li avrebbe ammazzati tutti

Le volanti ieri sera sono intervenute in un esercizio commerciale per la segnalazione di un uomo in evidente stato d’ebbrezza. Gli agenti arrivati sul posto hanno trovato un italiano del 1972, senza fissa dimora con numerosi pregiudizi di polizia, che in evidente stato di ebbrezza infastidiva con il suo comportamento i clienti. Invitato a mostrare un documento di riconoscimento per la sua identificazione, infastidito dalla richiesta ha minacciato i poliziotti asserendo, si legge in un comunicato stampa del 6 luglio, di essere un camorrista e che se non lo avessero lasciato in pace li avrebbe ammazzati tutti. Accompagnato in questura per ulteriori accertamenti, facendolo salire sull’auto di servizio con molta difficoltà vista la sua opposizione, al termine degli accertamenti è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria per i reati di resistenza, minaccia e rifiuto di fornire le generalità. Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

