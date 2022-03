Minaccia il padre con un coltello durante la lite

Il figlio, secondo quanto ricostruito dalla polizia, avrebbe chiesto dei soldi al padre e al diniego del padre lo avrebbe minacciato di morte con un coltello puntandoglielo all'altezza dell'addome

Mediagallery

Un uomo classe 79 è stato denunciato in stato di libertà per i reati di tentata rapina aggravata e maltrattamenti in famiglia al culmine di una lite in casa con il padre in zona Mastacchi. Nei confronti del 42enne, inoltre, il pubblico ministero di turno ha disposto l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla parte offesa. Il figlio, secondo quanto ricostruito dalla polizia intervenuta sul posto, avrebbe chiesto dei soldi al padre e al diniego del padre lo avrebbe minacciato di morte con un coltello puntandoglielo all’altezza dell’addome.