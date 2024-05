Minaccia la compagna con una mola, denunciato

La donna, spaventata, tramite il proprio telefono che aveva accanto ha composto il numero di emergenza per chiedere aiuto. Sul posto la polizia: denunciato per i reati di minaccia aggravata e lesioni

Le Volanti sono intervenute in un’abitazione in quanto al numero di emergenza 112 è giunta una chiamata di aiuto da parte di una donna la quale riferiva che il compagno la voleva uccidere. Come si legge in un comunicato stampa del 10 maggio la donna, cittadina peruviana del 1989, ha riferito che nella serata si trovava nella camera da letto quanto il compagno, anch’egli cittadino peruviano del 1979, prima la chiamava telefonicamente e la offendeva accusando la stessa di avere una relazione con altro uomo, quindi, poco dopo, faceva ritorno all’abitazione dove la minacciava dicendole di volerla smembrare con una mola. Di fatto l’uomo andava in un’altra stanza dove si è munito dell’utensile recandosi nuovamente nella camera dove si trovava la campagna dicendole che da lì non sarebbe uscita viva. Attaccando quindi la presa di corrente dell’utensile che metteva in funzione.

La donna spaventata, nel frattempo, tramite il proprio telefono che aveva accanto ha composto il numero di emergenza per chiedere aiuto.

La peruviana, in evidente stato di agitazione, ha indicato ai poliziotti intervenuti subito l’utensile mostrando sul braccio destro i segni della presa dell’uomo.

L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di minaccia aggravata e lesioni mentre la donna è stata trasportata a mezzo ambulanza presso il pronto soccorso per le cure del caso. Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

