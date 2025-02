Minaccia l’autista dell’autobus, denunciato per interruzione di pubblico servizio

L’uomo era diventato verbalmente molesto e minaccioso dal momento che l'autobus non si era fermato alla fermata richiesta. Inoltre, dopo essersi avvicinato all’autista con tono violento e aggressivo, gli ha sputato in faccia minacciandolo di sapere chi fosse e dove abitava

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato un uomo sulla quarantina che si sarebbe reso responsabile di interruzione di pubblico servizio sull’autobus. Secondo la ricostruzione condotta dai carabinieri, si legge in un comunicato stampa, il passeggero era diventato verbalmente molesto e minaccioso dal momento che l’autobus non si era fermato alla fermata richiesta e, dopo essersi avvicinato all’autista con tono violento e aggressivo, gli ha sputato in faccia minacciandolo di sapere chi fosse e dove abitava. Il comportamento ha costretto l’autista a fermare la corsa, non essendo più in grado di proseguire in sicurezza, e a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. I militari giunti tempestivamente sul posto hanno fermato la persona che si stava allontanando a piedi. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, conclude la nota stampa, le stesse sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

