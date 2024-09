Minacciato bambino di 10 mesi, attimi di paura in centro

E’ accaduto ieri 5 settembre, intorno alle 10.20, in via Grande e a raccontare l’episodio è la mamma, che ringraziamo per la disponibilità. Per fortuna stanno entrambi bene. “Mi trovavo in un esercizio commerciale della via. Mio figlio di 10 mesi era nel passeggino e dava le spalle all’entrata del negozio quando un soggetto, in evidente stato di alterazione, è entrato, si è “affacciato” all’interno del passeggino e con in mano un oggetto, forse un chiodo, gli ha puntato il pugno sulla fronte urlando: cosa devo fare stamani, ammazzare un figliolo? Lo devo ammazzare? Per poi ritirarsi e uscire. Io e la commessa ci siamo chiuse nel negozio e abbiamo chiamato i soccorsi. Poi, dopo un po’, siamo uscite. Eravamo sotto shock: un sacco di persone si sono raccolte intorno a noi per darci supporto“. Sul posto nel frattempo sono intervenuti i carabinieri identificando il soggetto, italiano, e portandolo in caserma. L’uomo, in base a quanto ricostruito, aveva già creato un po’ di disturbo e apprensione tra i negozianti della zona fino al culmine di minacciare un bambino. “Non ricorderà mai niente dell’accaduto – conclude la donna – ma io e chi era con me avremo un trauma a vita. Non è possibile aver paura di passeggiare in centro, in pieno giorno, perché non ci siano abbastanza pattuglie per garantire la sicurezza”.

