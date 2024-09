E’ stato denunciato l’uomo che ha minacciato il bambino di 10 mesi in via Grande

Foto di archivio

In un comunicato inviato dall'Arma si rende noto che l’uomo avrebbe inoltre danneggiato 9 scooter in sosta: denunciato per minaccia e danneggiamento e segnalato alla Prefettura di Livorno quale assuntore di sostanze stupefacenti. A raccontare in serata l'episodio, accaduto ieri mattina in via Grande, è la mamma: "Con in mano un chiodo gli ha puntato il pugno sulla fronte urlando: cosa devo fare stamani, ammazzare un figliolo? Lo devo ammazzare? Per poi uscire. Ci siamo chiuse nel negozio. Poi un sacco di persone si sono raccolte intorno a noi per darci supporto. Per fortuna stiamo bene ma non è possibile aver paura di passeggiare in centro, in pieno giorno"

E’ accaduto ieri 5 settembre, intorno alle 10.20, in via Grande e a raccontare l’episodio è la mamma, che ringraziamo per la disponibilità. Per fortuna stanno entrambi bene. “Mi trovavo in un esercizio commerciale della via. Mio figlio di 10 mesi era nel passeggino e dava le spalle all’entrata del negozio quando un soggetto, in evidente stato di alterazione, è entrato, si è “affacciato” all’interno del passeggino e con in mano un oggetto, forse un chiodo, gli ha puntato il pugno sulla fronte urlando: cosa devo fare stamani, ammazzare un figliolo? Lo devo ammazzare? Per poi ritirarsi e uscire. Io e la commessa ci siamo chiuse nel negozio e abbiamo chiamato i soccorsi. Poi, dopo un po’, siamo uscite. Eravamo sotto shock: un sacco di persone si sono raccolte intorno a noi per darci supporto“. L’uomo, in base a quanto ricostruito, aveva già creato un po’ di disturbo e apprensione tra i negozianti della zona fino al culmine di minacciare un bambino. “Non ricorderà mai niente dell’accaduto – conclude la donna – ma io e chi era con me avremo un trauma a vita. Non è possibile aver paura di passeggiare in centro, in pieno giorno, perché non ci siano abbastanza pattuglie per garantire la sicurezza”. Sul posto sono intervenuti i carabinieri identificando il soggetto, italiano, e portandolo in caserma dove a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish (sequestrata). Secondo la ricostruzione dei militari avrebbe inoltre danneggiato, senza apparente motivo, 9 scooter in sosta in via Grande. I carabinieri lo hanno quindi denunciato in stato di libertà per minaccia e danneggiamento e segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate le stesse, conclude la nota stampa, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

