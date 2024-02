Minacciato e aggredito, denunciati

Dal racconto dei testimoni, della vittima e dalla visione delle telecamere della zona, i carabinieri sono riusciti a ricostruire l'episodio denunciando due connazionali della vittima: un 30enne per lesioni aggravate e un 46enne per minacce

I carabinieri della Stazione di Livorno Centro hanno denunciato due cittadini albanesi gravemente indiziati a vario titolo di lesioni aggravate e minacce. Come si legge in un comunicato stampa del 22 febbraio, l’episodio risale al 10 febbraio in via Grande quando una pattuglia del Norm della Compagnia di Livorno è intervenuta a seguito di un’aggressione ai danni di un operaio albanese 35enne residente a Livorno che aveva riportato lesioni personali giudicate guaribili in 10 giorni. Dal racconto dei testimoni, della vittima e dalla visione delle telecamere pubbliche e private della zona, i carabinieri sono riusciti a ricostruire la dinamica dell’evento riconducibile a dissidi di natura privata tra le famiglie dei due protagonisti. L’indagine, conclude la nota stampa, ha permesso di identificare e denunciare un 30enne accusato di aver materialmente aggredito e picchiato l’operaio e un 46enne per minacce.

