Minicar si ribalta nella notte in un parcheggio

Portato in ospedale, dai volontari della Svs, il passeggero del mezzo il quale ha riportato un trauma cranico ed escoriazioni alle braccia

Una minicar 50, con due giovani a bordo, si è ribaltata intorno alle 23,30 di domenica 21 agosto per motivi accidentali nel parcheggio dietro al super store Obi, in zona Levante.

Sul posto è arrivata, per i soccorsi, un’ambulanza della Svs sopraggiunta senza medico.

Portato in ospedale il passeggero del mezzo il quale ha riportato un trauma cranico ed escoriazioni alle braccia. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale per i rilievi del caso.

Condividi: