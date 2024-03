Minorenne alla guida di un’auto rubata inseguito e denunciato

Un minorenne, tunisino, alla guida di un’auto è stato denunciato in stato di libertà, ieri sera 12 marzo dalla polizia, per resistenza a pubblico ufficiale, porto d’armi atte ad offendere (trovati un manganello e uno spray al peperoncino) e ricettazione. La polizia gli ha intimato l’alt nel controviale Carducci, dove era stato visto contromano, fermandolo all’altezza di via Sproni, dove il giovane ha perso il controllo della vettura. Lo straniero ha continuato la fuga a piedi e alla fine è stato fermato. Nessuno per fortuna, tra passanti e altri automobilisti, è rimasto coinvolto. Dagli accertamenti è emerso che la vettura era rubata e che lo straniero aveva con sé un manganello telescopico, uno spray al peperoncino e un coltello a serramanico e due smartphone. Il tutto custodito all’interno del marsupio. Il minore è stato affidato al padre. Va precisato, si legge in un comunicato stampa del 13 marzo, che il procedimento penale non sono ancora definiti e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuali giudizi. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

