Minorenne e giovanissima incinta trovate di notte con attrezzi da scasso

All’esito delle perquisizioni personali, sono trovate in possesso di 4 cacciaviti, una lastra per l’apertura di porte e finestre, una chiave inglese e 3 chiavi di accesso al portone di un condominio di via Guerrazzi. Il tutto è debitamente posto sotto sequestro penale. Entrambe le donne venivano quindi denunciate per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli

Nella mattinata del 28 giugno, in seguito di una dettagliata segnalazione pervenuta sulla linea telefonica di emergenza della presenza di persone che si aggiravano con fare sospetto tra le abitazioni del quartiere Fabbricotti, la polizia di Stato ha individuato due ragazze di etnia rom, di cui una minorenne di 14 anni d’età ed un’altra, appena maggiorenne, in stato interessante.



Come disposto dal pm di turno della procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni di Firenze, la minorenne è successivamente affidata ad una Casa Famiglia.

Diversamente, alla maggiorenne, già nota per reati contro il patrimonio, è stato immediatamente notificato il provvedimento di rimpatrio, emesso dal questore di Livorno, verso il Comune di residenza accompagnato dal

