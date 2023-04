Molestie ad una barista: denunciato un 39enne per violenza sessuale

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno hanno denunciato in stato di libertà un uomo di origine moldava di 39 anni, ritenuto responsabile di aver fatto pesanti avances ad una barista.

L’uomo, verosimilmente alterato dall’alcol, in pieno orario pomeridiano, è entrato all’interno di un bar della periferia di Livorno ed ha iniziato ad infastidire la giovane barista, molestandola con proposte oscene a sfondo sessuale. Grazie alla presenza di un altro cliente, intervenuto in difesa della donna, sconvolta e spaventata, l’uomo ha desistito ed è uscito dal locale.

L’avventore ha poi chiamato il 112 (Numero Unico di Emergenza) consentendo un pronto intervento dei Carabinieri che hanno immediatamente avviato indagini per identificare il molestatore. Grazie alle prime informazioni raccolte ed alla descrizione, i militari sono riusciti a rintracciarlo e, dopo gli accertamenti del caso, lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Livorno.

