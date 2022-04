Molotov contro il portone di casa di coniugi russi

La bottiglia ha provocato un piccolo incendio che ha danneggiato e annerito il portone. I coniugi non erano in casa. Indagini in corso

Una molotov è stata lanciata intorno alle 20,30 del 10 aprile contro il portone di ingresso di un’abitazione a Castiglioncello dove abita una coppia di coniugi russi. Lo si apprende da un’ansa del 10 aprile. La bottiglia incendiaria, come hanno spiegato i carabinieri intervenuti sul posto (nella foto inviata dall’Arma), ha provocato un piccolo incendio che ha danneggiato e annerito il portone. L’incendio si è spento autonomamente. Sono in corso indagini. I carabinieri fanno sapere che ci sono stati episodi del genere su tutto il territorio nazionale. I coniugi non erano in casa.