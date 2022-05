Monopattino contro passeggino: ferito bimbo di 2 anni

Intorno alle 19,30 di giovedì 12 maggio in via Grande all’altezza del negozio Douglas al civico 35 un monopattino, guidato da un giovane livornese, ha urtato un passeggino trasportato dalla madre. Sopra c’era un bambino di 2 anni che è rimasto lievemente ferito riportando un lieve trauma cranico. Molto lo spavento da parte della madre anche a causa del pianto dirotto del piccolo. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Misericordia di Livorno da via Verdi i cui sanitari si sono fatti carico delle cure al piccolo rimasto sempre sveglio e vigile. Il bambino è stato dunque portato al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.