Morsa da un cane in corso Amedeo, soccorsa dal farmacista

Il titolare della Farmacia Nuova in corso Amedeo che ringraziamo per la disponibilità

Il dottor De Libero: "Era scossa ma senziente. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare come primo presidio sanitario per medicare le lacerazioni all'avambraccio sinistro. Nel frattempo ho chiamato 118 e carabinieri. Nonostante lo spavento è poi riuscita a ringraziarci prima di andare via"

Morsa da un cane. E’ accaduto il 12 gennaio in corso Amedeo intorno alle 12.30. A soccorrere la donna è stato il dott De Libero, titolare della Farmacia Nuova in corso Amedeo dove la donna ferita, tra i 40 e 50 anni, è stata accompagnata da una cliente della farmacia pensando di poterle dare le prime cure e così è stato. “Era scossa ma senziente – spiega il dottore, che ringraziamo per la disponibilità – Abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare come primo presidio sanitario: garza, cerotti, disinfettante. La donna presentava delle lacerazioni all’avambraccio sinistro. Nel frattempo ho chiamato 118 e carabinieri. Nonostante lo spavento è poi riuscita a ringraziarci prima di andare via”. La donna è stata quindi accompagnata al pronto soccorso da un’ambulanza.

