Morsi dal cane durante la lite in casa

Entrambi, sia l'uomo che la donna, sono stati morsi all'altezza delle braccia. La coppia è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso dalla Svs per gli accertamenti del caso

Due ambulanze della Svs, una con medico a bordo, sono intervenute intorno alle 19,30 del 29 dicembre in una abitazione in zona Colline per soccorrere due persone, un uomo e una donna, che durante una lite in casa sono state morse dal cane, incrocio fra un pitbull e un corso, che di fatto si è “intromesso” nella lite. Entrambi, sia l’uomo che la donna, sono stati morsi ad un braccio. La coppia è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

