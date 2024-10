Mostra i genitali in piazza a due donne: arriva la polizia

Un uomo di origini bangladesi è stato fermato dalla polizia nel primo pomeriggio di mercoledì 2 ottobre in seguito ad alcune segnalazioni pervenute al 112. L’uomo di circa 40 anni infatti è stato visto inseguire prima una e poi un’altra donna mostrando loro i propri genitali. Il tutto è accaduto intorno alle 14,30 in piazza della Repubblica. Immediato l’intervento della polizia che ha fermato il responsabile del gesto e ha chiamato un’ambulanza per il trasferimento in ospedale per eventuali controlli sulla salute mentale e psichica della persona in questione in attesa di prendere eventuali provvedimenti penali o amministrativi nei suoi confronti.

