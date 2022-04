Moto contro furgone: ferito al pronto soccorso

Sul posto è intervenuta la Misericordia di Vicarello che ha soccorso il malcapitato trasportandolo al pronto soccorso di Cisanello per ulteriori accertamenti e per le cure mediche del caso

Mediagallery

Incidente in via Roma a Collesalvetti la mattina di giovedì 21 aprile intorno alle 8 del mattino. Una moto si è scontrata violentemente contro un furgone. Ad avere la peggio il motociclista che è caduto sull’asfalto, rimanendo fortunatamente cosciente, provocandosi alcune contusioni e lamentando un forte dolore al polso. Sul posto è intervenuta la Misericordia di Vicarello che ha soccorso il malcapitato trasportandolo al pronto soccorso di Cisanello per ulteriori accertamenti e per le cure mediche del caso.