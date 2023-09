Motociclista cade in Variante: soccorso

Un motociclista è stato soccorso nel primo pomeriggio di mercoledì 6 settembre, intorno alle 14,15, in Variante, direzione nord, per un incidente che lo ha visto protagonista. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro. Sul posto sono intervenuti i volontari della Misericordia di Montenero con un infermiere a bordo del mezzo di soccorso e gli agenti della polizia municipale in moto che hanno effettuato i rilievi dell’incidente e veicolato il traffico che, inevitabilmente, è andato a rilento per alcuni minuti.

