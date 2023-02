Motorino come ariete contro la porta del bar: poi la fuga con 3 spumanti

Nel mirino dei ladri stavolta è finito un bar di Antignano, il Bar Maccino di Jordan Tangheroni. I malviventi sono scappati dopo aver bevuto due bottigliette di aranciata con tre bottiglie di Prosecco

di Giacomo Niccolini

Hanno usato un motorino per farsi breccia, nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22, all’interno del Bar Maccino in piazza Bartolommei ad Antignano. Il titolare del locale, Jordan Tangheroni, è stato avvisato alle 6 dalla sua dipendente che, all’apertura del locale, ha trovato le porte a vetro d’ingresso spalancate ma, per fortuna, non infrante. “Nel male – racconta Tangheroni a QuiLivorno.it – è andata bene nel senso che il motorino utilizzato come ariete non ha provocato danni alla vetrata. Molto probabilmente gli autori di questo gesto erano dei ragazzini che però non hanno capito la gravità di quanto fatto. Le porte si sono spalancate a causa dell’impatto con il motorino e per terra ho trovato alcuni pezzi di vetro colorato dei fanali e delle frecce dello scooter che hanno utilizzato probabilmente per entrare qui dentro. Anche sugli infissi ci sono tracce di carrozzeria e alcuni sgraffi. La serratura, fortunatamente, l’ho sistemata con un paio di colpi di martello”.

Una volta dentro, gli “ospiti” del Bar Maccino, hanno visto bene di servirsi un paio di bottigliette di aranciata e di fuggire con tre bottiglie di Prosecco in esposizione. “Non lascio mai soldi in cassa la sera – aggiunge Tangheroni – anzi lascio la cassa vuota aperta e ben in evidenza e la saracinesca alzata proprio perché voglio far vedere che non c’è niente da rubare. Questa volta è andata bene perché di danni praticamente non ne hanno fatti ma poteva essere un problema”.

