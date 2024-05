“Movida sicura”: sequestrati grimaldelli e 32 grammi di marijuana

Articolato servizio da parte dei carabinieri nelle aeree e nei luoghi di maggiore aggregazione dei giovani, nel fine settimana appena trascorso, per contrastare e prevenire il fenomeno della così detta “mala movida”

L’attività si è concentrata in parte nell’area di Collesalvetti la serata di sabato per svolgere opportuna attività di prevenzione in occasione di evento serale presso un noto locale della zona, mentre il restante dispositivo della Compagnia Livorno si è occupato del centro cittadino in questi giorni interessato da vari eventi ed anche ricorrenze storiche che hanno attirato molti visitatori.

Nel complesso sono stati impiegati più di 10 equipaggi dell’Arma con circa 25 militari opportunamente coordinati dalla Centrale Operativa del Comando Provinciale.

In tutto state sottoposte a controllo circa una ventina di persone e più di 10 veicoli solo nell’area di Collesalvetti prima e durante l’annunciata kermesse del sabato sera.

Tuttavia persone e mezzi passati al setaccio dai carabinieri nel circondario di Livorno hanno interessato numerici superiori. In particolare, nel corso dell’intensa attività di pattugliamento del centro cittadino di Livorno, sempre in orario notturno, i carabinieri hanno notato un 45enne straniero dall’atteggiamento sospetto; costui alla vista dei militari che si apprestavano al controllo ha tentato di disfarsi di una borsa rapidamente recuperata e che risultava contenere alcuni attrezzi dall’utilizzo sospetto. Il fermato non ha fornito ai carabinieri un giustificato motivo del possesso di tali oggetti che sono stati sottoposti a sequestro mentre il possessore è stato denunciato per porto ingiustificato di grimaldelli.

Sempre nel corso dello stesso servizio, orientato alla prevenzione dei reati in genere, due persone un uomo e una donna, entrambi sui 25 anni, dopo un accurato controllo sono stati segnalati alla locale Prefettura in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti: avevano addosso, rispettivamente, circa 14 e 18 grammi di marijuana. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni con maggiore intensità in occasione di eventi pubblici che richiamano anche presenze esterne alla città.

