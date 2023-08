Multa di 4.062 € ad un automobilista fermato nei pressi della stazione

Multa di 4.062 € e patente revocata. Inoltre il veicolo è stato alienato con sequestro immediato e passaggio di proprietà al demanio ed è stato spostato con il carro attrezzi. L'automobilista è stato fermato dalla municipale con l’utilizzo di sistemi elettronici

Proseguono i controlli della polizia municipale con l’utilizzo di sistemi elettronici che consentono di individuare i veicoli non in regola con la copertura assicurativa e con la revisione stradale. Nell’ambito di questi servizi, si legge in un comunicato stampa del 29 agosto, una pattuglia della Polizia Municipale ha controllato una vettura che transitava nei pressi della stazione ferroviaria.

Il veicolo, condotto da un uomo residente a Livorno, è risultato privo di copertura assicurativa. Da un’indagine più accurata è risultato che il veicolo era già stato sanzionato per circolazione in assenza di copertura assicurativa e questo ha determinato la contestazione di guida con veicolo privo di assicurazione ai sensi dell’art. 193 c. 2 e c. 2 bis Codice della Strada con conseguente sanzione di 1.732 € e decurtazione di 5 punti dalla patente. Dall’accertamento è risultato inoltre che il veicolo era già sotto sequestro amministrativo, con affidamento al proprietario, a seguito di provvedimento della Polizia Stradale di Pisa emesso nel marzo 2023. Per tale ragione, la Polizia Municipale ha proceduto a contestare anche l’articolo 213 c.8 del Codice della Strada con conseguente sanzione di 1.984 €, revoca della patente e alienazione del veicolo.

A tutto questo si è aggiunta un’altra sanzione pari a 346 € per omessa revisione (art. 80 c. 14 C.d.) che risultava scaduta da 7 anni. Insomma, un’operazione di sicurezza stradale che ha portato all’accertamento di condotte che violano il codice della strada in materia di assicurazione obbligatoria e revisione dei veicoli. A conclusione degli accertamenti sono state elevate sanzioni per complessivi 4.062 €, la patente è stata revocata e il veicolo è stato alienato con sequestro immediato e passaggio di proprietà al demanio. Il mezzo è stato spostato con il carro attrezzi.

Condividi: