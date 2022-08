Muore a 46 anni sulle scale di un condominio

Tragedia la mattina di domenica 21 agosto quando un uomo di 46 anni è deceduto sulle scale di un condominio nel quartiere Corea. A lanciare l’allarme alcuni residenti del palazzo che hanno visto l’uomo accasciarsi in seguito ad un malore e non hanno esitato a chiamare i soccorsi tramite il numero unico di emergenza, il 112.

Sul posto è stata inviata immediatamente un’ambulanza della Svs da via San Giovanni intervenuta con il medico del 118 a bordo. Inutili purtroppo le pratiche di rianimazione messe in atto dai soccorritori. Per il 46enne non vi è stato niente da fare. Sul posto anche le pattuglie della polizia di Stato e il medico legale della procura della Repubblica di Livorno il quale dovrà indagare le cause specifiche del decesso.

